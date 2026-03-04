Iran, la nave britannica HMS Dragon ferma nel porto di Portsmouth

(LaPresse) La HMS Dragon, cacciatorpediniere di ultima generazione della Royal Navy, resta ancora all’ancora nel porto di Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, nonostante l’annuncio del governo britannico di inviarla nel Mediterraneo orientale. L’unità navale dovrebbe rafforzare la sicurezza di Cipro e della base della RAF sull’isola, finita nel mirino di attacchi con droni iraniani nel quadro dell’escalation in Medio Oriente. Ma la mancata partenza della nave sta alimentando polemiche sull’impreparazione militare del Regno Unito. A rilanciare le critiche sono soprattutto i quotidiani conservatori, mentre le principali emittenti televisive tengono le telecamere puntate sulla HMS Dragon in attesa che salpi. La tensione politica è aumentata dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha attaccato il premier britannico evocando il paragone con Winston Churchill. A pesare nei rapporti tra Londra e Washington è stato anche l’iniziale rifiuto britannico di concedere le proprie basi all’aviazione statunitense per l’operazione contro l’Iran. Il via libera, arrivato solo in un secondo momento – inclusa l’autorizzazione per la base di Diego Garcia – ha riacceso il dibattito sulla solidità della storica “special relationship” tra i due Paesi.