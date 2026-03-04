Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema. Attacchi sul paese. Israele colpisce il Libano: morti – La diretta

Iran, tutte le notizie di oggi mercoledì 4 marzo – La diretta

Continua il conflitto in Medio Oriente mentre in Iran è stata designata la Nuova Guida Suprema dalle Guardie Rivoluzionarie: è il figlio dell’ayatollah Alì Khamenei, Mojtaba Khamenei. Stamattina nuovi raid di Usa e Israele sul paese mentre l’Idf ha colpito nuovamente in Libano dopo i nuovi lanci di missili di Hezbollah ieri sullo Stato ebraico: ci sono morti e feriti.