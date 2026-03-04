Accesso Archivi

mercoledì 4 marzo 2026

Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema. Attacchi sul paese. Israele colpisce il Libano: morti – La diretta

Hazmieh east of Beirut, Lebanon (AP Photo/Hussein Malla)
LaPresse
Pasdaran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Esplosioni a Gerusalemme

Iran, tutte le notizie di oggi mercoledì 4 marzo – La diretta
Continua il conflitto in Medio Oriente mentre in Iran è stata designata la Nuova Guida Suprema dalle Guardie Rivoluzionarie: è il figlio dell’ayatollah Alì Khamenei, Mojtaba Khamenei. Stamattina nuovi raid di Usa e Israele sul paese mentre l’Idf ha colpito nuovamente in Libano dopo i nuovi lanci di missili di Hezbollah ieri sullo Stato ebraico: ci sono morti e feriti.
Inizio diretta: 04/03/26 07:10
Fine diretta: 04/03/26 23:30
Merz: "Usa non hanno strategia chiara su futura leadership Teheran"

Donald Trump e i suoi suoi collaboratori, nei colloqui privati, non sembrano avere ancora deciso chi guiderà l’Iran dopo la guerra. Lo ha detto il cancelliere tedescoFriedrich Merz in una conferenza stampa dopo il suo incontro alla Casa Bianca col presidente americano. “A quanto ne so e capisco, il governo americano non ha una strategia chiaramente formulata per la futura leadership civile di questo Paese”, ha detto Merz ai giornalisti.

Usa: "Colpiti quasi 2mila obiettivi da inizio operazione"

Le forze statunitensi hanno colpito quasi 2mila obiettivi dall’inizio dell’operazione contro l’Iran. Lo ha dichiarato Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, in un video pubblicato su X. 

Kuwait, bambina 11 anni muore colpita da scheggia

Una bambina di 11 anni è morta in Kuwait dopo che alcune schegge sono cadute in una zona residenziale della città di Kuwait City. Lo ha riferito il ministero della Sanità del Paese, spiegando che la bambina è morta in ospedale a causa delle ferite riportate, mentre la madre della bambina e altri tre parenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dall’esercito del Kuwait, le schegge sono cadute su una casa mentre le forze armate stavano intercettando “diversi bersagli aerei ostili” sul Paese. 

Iran: nuovi bombardamenti Usa-Israele, fra città colpite Teheran, Karaj e Qom

Nuovi bombardamenti di Usa e Israele sull’Iran, con attacchi segnalati in tutto il Paese. La tv di Stato iraniana ha mostrato le rovine di edifici nel centro di Teheran, con intervistati che lamentavano che gli attacchi avevano danneggiato le loro case durante la notte. Testimoni hanno anche affermato che i bombardamenti hanno colpito intensamente la parte occidentale di Teheran, così come la città di Karaj. Sono stati segnalati attacchi anche nella città santa sciita di Qom come pure a Behbahan, Kermanshah, Khorramabad, Shiraz e Tabriz.

Attacco di Israele su edificio a Baalbek in Libano, 5 morti e 15 feriti

È di almeno 5 morti, 15 feriti e 3 dispersi in Libano il bilancio di un attacco israeliano che ha colpito un complesso residenziale nella città di Baalbek. Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna.

Nuova ondata attacchi di Teheran su Israele, esplosioni a Gerusalemme

Esplosioni sono state udite stamattina a Gerusalemme. L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che l’Iran ha lanciato missili contro Israele per la seconda volta in meno di due ore e che le difese aeree israeliane sono al lavoro per intercettarli. Nella prima ondata di attacchi iraniani di stamattina non sono stati registrati feriti. 

Pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Il corpo dei Guardiani della rivoluzione in Iran ha affermato che controlla del tutto lo stretto di Hormuz. Lo riferisce Al-Arabiya. 

Idf, lanciata vasta ondata attacchi in tutto il Paese

Le Forze di difesa israeliane annunciano di aver lanciato una “vasta ondata di attacchi” in tutto l’Iran, con attacchi mirati a siti di lancio, sistemi di difesa “e altre infrastrutture del regime terroristico iraniano”. Lo riporta Times of Israel.

