Iran, Fratoianni: “Meloni tiri fuori il coraggio e faccia come Sanchez”

(LaPresse) “Vogliamo dire a Giorgia Meloni una cosa chiara: tiri fuori il coraggio e faccia come Pedro Sanchez. Condanni questa aggressione illegale e dica che non concederemo basi in nessun caso” sono le parole del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in Piazza Montecitorio sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Le spiegazioni di Crosetto sul viaggio a Dubai? Mi hanno convinto fino a un certo punto” aggiunge Fratoianni. “Qui siamo davanti a dei governanti che si comportano da osservatori. Hanno invece il dovere di esprimere un punto di vista chiaro, fare una scelta”.