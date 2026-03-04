Iran, Sanchez replica a Trump: “No alla guerra, rifiutiamo obbedienza servile”

Il giorno dopo le pesanti critiche del presidente Usa Donald Trump alla Spagna, con la minaccia di interrompere i rapporti commerciali con Madrid per la sua posizione sull’attacco all’Iran, arriva la netta replica del premier Pedro Sanchez. “La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra”, ha detto il primo ministro spagnolo, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, invitando a “non ripetere gli errori del passato”. “Il mondo, l’Europa e la Spagna ci sono già passati 23 anni fa, quando un’altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente, una guerra che in teoria, secondo quanto affermato allora, era volta a eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, portare la democrazia e garantire la sicurezza globale, ma che in realtà ha prodotto l’effetto contrario, scatenando la più grande ondata di insicurezza che il nostro continente abbia subito dalla caduta del muro di Berlino”, ha affermato il leader spagnolo, sottolineando che la guerra in Iraq “ha generato un drastico aumento del terrorismo jihadista, una grave crisi migratoria nel Mediterraneo orientale e un aumento generalizzato dei prezzi dell’energia e del costo della vita”.

Sanchez: “Ripudiamo il regime di Teheran ma no a obbedienza cieca e servile”

“Noi ripudiamo il regime iraniano che reprime e uccide i propri cittadini, in particolare le donne, ma allo stesso tempo rifiutiamo questo conflitto e chiediamo una soluzione diplomatica e politica – prosegue il leader socialista -. Alcuni ci accuseranno di essere ingenui per questo, ma ingenuo è pensare che la soluzione sia la violenza, ingenuo è credere che le democrazie o il rispetto tra le nazioni nascano dalle rovine o pensare che un’obbedienza cieca e servile significhi leadership“, è il ragionamento di Sanchez. “Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese”.

La Ue difende il premier spagnolo. Solidarietà da Macron

“Ho appena avuto una telefonata con il premier Pedro Sanchez, per esprimere la piena solidarietà dell’UE con la Spagna. L’Ue garantirà sempre che gli interessi dei suoi Stati membri siano pienamente protetti. Ribadiamo il nostro fermo impegno per i principi del diritto internazionale e per l’ordine internazionale basato su norme in tutto il mondo”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, intervenendo sulle minacce di Donald Trump alla Spagna. “Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena parlato con il premier spagnolo Pedro Sanchez, per esprimere la solidarietà europea della Francia in risposta alle recenti minacce di coercizione economica, di cui la Spagna è stata bersaglio ieri”, riferiscono fonti dell’Eliseo.