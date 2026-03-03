Iran, raid su Teheran: danneggiato il Palazzo Golestan patrimonio Unesco

L’UNESCO ha espresso preoccupazione per il Palazzo Golestan, un sito patrimonio dell’umanità che si trova a Teheran, che sarebbe stato danneggiato a causa di un attacco aereo nelle sue vicinanze. Durante un tour mediatico organizzato dalle autorità dell’Iran, è stato possibile vedere le finestre, il soffitto e i vetri sparsi danneggiati del palazzo. Lunedì uno scoppio ha colpito la piazza Arag di Teheran, nella zona cuscinetto del palazzo, ha riferito l’agenzia delle Nazioni Unite. Il palazzo è stato danneggiato dai detriti e dalle onde d’urto provocate dallo scoppio, ha affermato. Il palazzo divenne la sede del governo della dinastia Qajar, che prese il potere nel 1779 e fece di Teheran la capitale del paese. Afarin Emami, il direttore del palazzo che ora è un museo, ha detto lunedì all’agenzia di stampa Tasnim che le onde d’urto risultanti da un attacco aereo avevano rotto le finestre e danneggiato le porte. Da sabato Israele e Stati Uniti stanno colpendo diversi obiettivi a Teheran. In risposta, l’Iran ha lanciato missili e droni contro Israele e i paesi vicini perché ospitavano basi e truppe statunitensi.