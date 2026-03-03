Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre” – La diretta

Donald Trump non fa un passo indietro e annuncia che gli Stati Uniti possono fare la guerra “per sempre”. La Cnn conferma che Washington si sta preparando a un “forte aumento” degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore mentre Teheran ha risposto colpendo l’ambasciata Usa a Riad, in Arabia Saudita. Il conflitto mediorientale, aperto con l’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran, continua ad allargarsi ai Paesi del Golfo e alle basi americane presenti nella regione. Coinvolto anche il Libano, obiettivo di nuovi raid di Tel Aviv.

Forte preoccupazione anche in Italia con Giorgia Meloni che spera che la guerra non dilaghi. Le conseguenze della crisi si ripercuotono anche sui mercati, sempre più volatili, che hanno registrato l’aumento dei prezzi di petrolio e gas.