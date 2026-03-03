Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre” – La diretta

Donald Trump non fa un passo indietro e annuncia che gli Stati Uniti possono fare la guerra “per sempre”. La Cnn conferma che Washington si sta preparando a un “forte aumento” degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore mentre Teheran ha risposto colpendo l’ambasciata Usa a Riad, in Arabia Saudita. Il conflitto mediorientale, aperto con l’offensiva statunitense e israeliana contro l’Iran, continua ad allargarsi ai Paesi del Golfo e alle basi americane presenti nella regione. Coinvolto anche il Libano, obiettivo di nuovi raid di Tel Aviv.
Forte preoccupazione anche in Italia con Giorgia Meloni che spera che la guerra non dilaghi. Le conseguenze della crisi si ripercuotono anche sui mercati, sempre più volatili, che hanno registrato l’aumento dei prezzi di petrolio e gas.
Nella sua prima reazione all’attacco all’ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto a NewsNation che “scoprirete presto” quale sarà la rappresaglia.
L’attacco da parte di due droni contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad, in Arabia Saudita, ha causato un “incendio limitato” e danni minori, secondo il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita. L’ambasciata ha esortato gli americani a evitare il complesso. L’attacco ha fatto seguito a quello contro l’ambasciata degli Stati Uniti in Kuwait. Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato l’evacuazione del personale non di emergenza e delle famiglie in Bahrein, Iraq e Giordania per precauzione.
“Il motivo per cui abbiamo dovuto agire ora è perché dopo aver colpito i loro siti nucleari e il loro programma di missili balistici… hanno iniziato a costruire nuovi siti… bunker sotterranei che avrebbero reso immuni il loro programma di missili balistici e il loro programma di bombe atomiche nel giro di pochi mesi”. È quanto afferma il primo ministro d’Israele Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox News in cui parla dell’offensiva lanciata contro l’Iran. “Se non si interviene ora, non si potrà intervenire in futuro”, ha aggiunto.
Le forze statunitensi hanno colpito strutture di comando e controllo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (IRGC), sistemi di difesa aerea, siti di lancio di missili e droni e aeroporti militari. Lo comunica il Comando Centrale degli Stati Uniti attraverso il proprio account ufficiale su X.”Continueremo a prendere misure decisive contro le minacce imminenti poste dal regime iraniano”, si legge nel post.
Gli Stati Uniti dispongono di scorte di munizioni “mai state così alte o di qualità così elevata” nelle categorie medio e medio-alte. Lo afferma il presidente Donald Trump in un messaggio su Truth .Secondo Trump, Washington avrebbe una disponibilità “virtualmente illimitata” di queste armi. “Le guerre possono essere combattute ‘per sempre’, e con grande successo, utilizzando solo queste forniture”, ha aggiunto.
Per quanto riguarda invece gli armamenti di fascia più alta, il presidente ha riconosciuto che le scorte sono buone ma “non dove vorremmo essere”, aggiungendo che ulteriori sistemi di alto livello sono stoccati in Paesi alleati. Trump ha poi criticato il suo predecessore Joe Biden, accusandolo di aver destinato “centinaia di miliardi di dollari” all’Ucraina senza provvedere a rimpiazzare gli equipaggiamenti ceduti, citando in particolare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.
Il presidente ha infine rivendicato di aver ricostruito le forze armate durante il suo primo mandato e di proseguire su questa linea, sostenendo che gli Stati Uniti sono “riforniti e pronti a vincere, in grande”.
E’ salito a 18 il numero dei soldati statunitensi gravemente feriti in seguito agli attacchi lanciati nell’ambito dell’operazione ‘Epic Fury’. Lo detto il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti.
Le Forze di difesa israeliane affermano di aver avviato un’ondata di attacchi contro i centri di comando e i depositi di armi di Hezbollah a Beirut.
Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non è chiuso, nonostante le dichiarazioni dei Pasdaran, che hanno minacciato di fare fuoco contro qualunque imbarcazione tenti di attraversarlo. Lo riporta Fox News. In precedenza il Centcom aveva affermato su X che “due giorni fa, il regime iraniano aveva 11 navi nel Golfo di Oman, oggi ne ha zero”.
Gli Stati Uniti si stanno preparando a un “forte aumento” degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore. Lo ha riferito un alto funzionario dell’amministrazione Usa alla Cnn. Gli Stati Uniti hanno valutato che una prima serie di attacchi ha raggiunto l’obiettivo di indebolire le difese iraniane e che la fase successiva si concentrerà principalmente sulla distruzione della produzione missilistica, dei droni e della capacità navale del Paese, ha affermato il funzionario, rilevando che le scorte di missili si stanno esaurendo, in particolare i missili d’attacco terrestri Tomahawk e gli intercettori SM-3.
Quasi tutti i residenti sono stati evacuati questa notte dal villaggio cipriota di Akrotiri, che circonda la struttura della Raf britannica, presa di mira dai droni. “Tutti sono partiti, ad eccezione di circa 20 persone che si sono rifiutate di andare via”, ha detto al Guardian il vicesindaco Giorgos Konstantinos.
“È stata un’evacuazione di massa dato il contesto e la paura”. Le forze di polizia sono state rinforzate attorno alla base, da cui anche il personale non essenziale è stato trasferito in altre zone per motivi di sicurezza, dopo il recente attacco con droni. Non è ancora chiaro se i droni, altri due dei quali sono stati intercettati lunedì mattina, siano stati lanciati contro la base dall’Iran o se siano stati sparati da forze proxy iraniane in Libano.