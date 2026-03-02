Iran, a Fiumicino i primi 127 italiani bloccati nel Golfo: "Vissuti momenti di grande paura"

È atterrato a Fiumicino il volo partito dall’Oman con a bordo italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo dopo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. Il volo charter è partito da Mascate. A bordo 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Nelle immagini il racconto di alcuni di loro, tra la gioia per essere tornati a casa e la paura per i drammatici momenti vissuti. I cittadini italiani sono rientrati alle ore 21:30 presso l’aeroporto di Fiumicino. Tutti hanno deciso di agire autonomamente varcando il confine per arrivare in Oman ed da lì recuperare un volo da Muscat. Ad aiutarli il consolato italiano di Muscat e i tour operator. In tanti sono rimasti in Oman, anche a causa dell’elevato prezzo dei biglietti. Un viaggio da Muscat a Roma è costato per quasi tutti loro tra i 1400 e i 1600 euro.