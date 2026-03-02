Iran, i parenti dei turisti italiani bloccati attendono il ritorno dei cari a Fiumicino

É in arrivo a Fiumicino da Muscat, in Oman, un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati e trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti della regione operativi. La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi. Nello scalo romano, i parenti di alcuni dei turisti rimasti bloccati raccontano le esperienze vissute dai propri familiari.