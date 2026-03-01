Attacco Iran, Pezeshkian: "America e Israele consapevoli che questo attacco porterà loro solo vergogna"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il consiglio direttivo ad interim, nominato dopo l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei e composto da lui, dal capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Ejehei e da Ali Reza Arafi, giurista del Consiglio dei Guardiani, ha già iniziato a lavorare. Pezeshkian, in un messaggio video registrato, ha inquadrato la decisione come parte del processo di successione previsto dalla Costituzione, citando l’articolo 111 della costituzione iraniana. Il presidente iraniano ha inoltre affermato che le forze armate del Paese continueranno ad attaccare quelle che ha definito “basi nemiche” e ha esortato i sostenitori della Repubblica islamica a mantenere una presenza visibile negli spazi pubblici. “L’America e Israele devono essere consapevoli che questo attacco non porterà loro altro che vergogna”, ha dichiarato Pezeshkian.