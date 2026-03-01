Attacco all'Iran, in Israele donna muore sotto i missili di Teheran

Nella notte a Tel Aviv, in Israele, una donna è morta dopo essere rimasta ferita durante un pesante bombardamento di missili iraniani. Si tratta della prima vittima annunciata in Israele da quando l’Iran ha iniziato la sua rappresaglia per il grave attacco congiunto sferrato da Washington e Tel Aviv. I vigili del fuoco israeliani hanno spento le fiamme scaturite dalle auto colpite; danneggiati anche numerosi edifici. Al momento non si conosce ancora l’identità della vittima, mentre un altro civile è rimasto gravemente ferito.