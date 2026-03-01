Attacco all'Iran, colonna di fumo si alza nel centro di Teheran

Domenica mattina una violenta esplosione ha scosso Teheran, mentre l’esercito israeliano dichiarava di aver preso di mira il cuore della capitale iraniana. L’esplosione ha sollevato un’enorme colonna di fumo nel cielo e ha fatto tremare il terreno; il colpo sferrato sembra essersi concentrato in una zona che ospita il quartier generale della polizia nazionale e la televisione di Stato iraniana. Gli attacchi rientrano nell’operazione congiunta che Tel Aviv sta conducendo insieme a Washington contro il regime degli ayatollah.