Caso Epstein, Hillary Clinton: “Domande su Ufo e Pizzagate”

Nel corso della deposizione davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda Epstein, Hillary Clinton ha ricevuto anche domande “sugli Ufo” e il “Pizzagate, una delle più vili e fasulle teorie complottiste diffuse su internet”. Lo ha riferito la stessa ex segretaria di Stato, parlando con i giornalisti dopo la deposizione. La teoria complottista del Pizzagate risale al 2016 e si basa sulla falsa affermazione che i membri del team della campagna elettorale di Clinton stessero comunicando tramite email in codice riguardo a bambini usati come schiavi sessuali e detenuti nel seminterrato del Comet Ping Pong, una pizzeria di Washington che non ha un seminterrato. La teoria venne promossa da alcuni influencer di estrema destra.