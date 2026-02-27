Caso Epstein, Hillary Clinton alla Camera: “Mai conosciuto il finanziere, mi hanno chiesto di Ufo e Pizzagate”

L’audizione dell’ex First Lady e segretaria di Stato si è conclusa dopo oltre sei ore, davanti alla commissione di Vigilanza

Si è conclusa dopo oltre sei ore la deposizione di Hillary Clinton davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda Epstein. Il rapporto di Bill Clinton con Jeffrey Epstein si era concluso “diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle attività criminali di Epstein e che fosse stato accusato” ha riferito l’ex First Lady e Segretario di Stato. “Penso che questo sia esattamente ciò che mio marito testimonierà domani (oggi in Italia, ndr)”, ha detto Hillary Clinton, in riferimento alla testimonianza dell’ex presidente.

“Ho ricevuto domande su Ufo e Pizzagate”

Hillary Clinton ha poi rivelato di aver ricevuto anche domande “sugli Ufo” e il “Pizzagate, una delle più vili e fasulle teorie complottiste diffuse su internet”. Lo ha riferito la stessa ex segretaria di Stato, parlando con i giornalisti dopo la deposizione. La teoria complottista del Pizzagate risale al 2016 e si basa sulla falsa affermazione che i membri del team della campagna elettorale di Clinton stessero comunicando tramite email in codice riguardo a bambini usati come schiavi sessuali e detenuti nel seminterrato del Comet Ping Pong, una pizzeria di Washington che non ha un seminterrato. La teoria venne promossa da alcuni influencer di estrema destra.

“Avrei preferito udienza pubblica”

Il fatto di non avere avuto la possibilità di un’udienza pubblica è stato “deludente”. Lo ha detto Hillary Clinton al termine della sua deposizione davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda Epstein. L’ex first lady e segretaria di Stato ha lamentato la pubblicazione sui social media, durante la sua deposizione, di una foto dell’audizione diffusa da una deputata repubblicana della commissione. Clinton ha ribadito di avere detto alla commissione di non avere “mai conosciuto” Epstein e di “non essere mai andata sulla sua isola”.

Testimonianza sospesa per una foto pubblicata sui social

La testimonianza di Hillary Clinton davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sulla vicenda Epstein è stata sospesa dopo che sui social media è comparsa una foto dell’audizione che mostra l’ex segretaria di Stato. A pubblicarla il commentatore conservatore Benny Johnson, che sul suo account X ha corredato l’immagine col commento: “La prima immagine di Hillary Clinton che testimonia sotto giuramento su Jeffrey Epstein al Comitato di Vigilanza Repubblicano. È la prima volta che Hillary deve rispondere a domande reali su Epstein. Clinton non sembra felice”. Johnson ha poi aggiunto che la foto era stata “fornita dalla deputata repubblicana Lauren Boebert“, una delle sponsor della legge bipartisan approvata dal Congresso per pubblicare tutti i documenti riguardanti l’ex finanziere. Il consigliere di Clinton, Nick Merrill, ha detto ai giornalisti fuori dal Chappaqua Performing Arts Center, dove si stava svolgendo l’audizione, che potrebbe configurarsi una potenziale violazione delle regole della Camera.