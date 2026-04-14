Forza Italia, il neo capogruppo alla Camera Costa: "Grandissima responsabilità, punterò su coesione e competenza"

“Mi sono emozionato perché ho avuto questo voto per acclamazione da parte dei colleghi ed è una grandissima responsabilità, quella di presiedere un gruppo che reca nel simbolo il nome Berlusconi. Il mio primo pensiero è andato a lui”: Così Enrico Costa, neo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intercettato da LaPresse all’uscita da Montecitorio, dove si è tenuta l’assemblea forzista. “Spero di essere all’altezza. Punterò molto su coesione e competenza. Se sapremo fare un grande gioco di squadra, ci distingueremo nettamente”, ha spiegato, poi ha aggiunto: “Non ho sentito la famiglia Berlusconi, ma ho sentito Tajani, che ringrazio per il suo lavoro. Ci lega un legame profondo, storico, grande stima e apprezzamento per lo stile con cui ha condotto e conduce il partito. Sono convinto che con il suo supporto e i suoi consigli potrò fare delle scelte adeguate”.