Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Il presidente Usa aveva ragione sul coraggio di Meloni”

“Noi siamo alleati degli Stati Uniti, crediamo nelle relazioni transatlantiche, ma essere alleati significa anche essere franchi, sinceri e rispettosi l’uno dell’altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensiamo”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo nella sede del Mimit a Roma, dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni.
“Aveva ragione – prosegue il capo della Farnesina – quando diceva che Giorgia Meloni è una donna coraggiosa, perché non ha mai nascosto quello che pensava. Anche quando ha parlato di Papa Leone XIV ha detto ciò che pensavano tutti gli italiani“.
“Noi siamo alleati degli Stati Uniti, crediamo nelle relazioni transatlantiche, ma essere alleati significa anche essere franchi, sinceri e rispettosi l’uno dell’altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensiamo”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo nella sede del Mimit a Roma, dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni.