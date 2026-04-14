Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Il presidente Usa aveva ragione sul coraggio di Meloni”

“Noi siamo alleati degli Stati Uniti, crediamo nelle relazioni transatlantiche, ma essere alleati significa anche essere franchi, sinceri e rispettosi l’uno dell’altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensiamo”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo nella sede del Mimit a Roma, dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni.

“Aveva ragione – prosegue il capo della Farnesina – quando diceva che Giorgia Meloni è una donna coraggiosa, perché non ha mai nascosto quello che pensava. Anche quando ha parlato di Papa Leone XIV ha detto ciò che pensavano tutti gli italiani“.