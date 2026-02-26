Ucraina, l'hotel a Ginevra sede dei colloqui con gli Usa

Gli inviati statunitensi e ucraini hanno tenuto ulteriori colloqui a Ginevra al Four Seasons Hotel, per porre fine alla guerra in Ucraina, giunta al suo quinto anno. Ciò avviene dopo che la Russia ha lanciato una raffica di 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina durante la notte, ha dichiarato giovedì il presidente Volodymyr Zelensky. I colloqui mediati dagli Stati Uniti tra Mosca e Kiev proseguono, ma sono in fase di stallo sulla questione del futuro del territorio ucraino che la Russia rivendica come proprio. I rappresentanti di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che prima di dedicarsi alla guerra in Europa stavano discutendo a Ginevra anche dei negoziati sul nucleare con l’Iran, hanno incontrato Rustem Umerov, capo del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell’Ucraina. Hanno anche partecipato alla telefonata di Trump con Zelensky.