Ucraina, i colloqui di pace a Ginevra – La diretta

È arrivata a Ginevra, in Svizzera, la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sull’Ucraina mediati dagli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Nella notte italiana erano partiti dagli Stati Uniti gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, che a Ginevra prenderanno parte anche ai colloqui sul nucleare con l’Iran.

Ucraina, tra guerra e tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 17 febbraio Inizio diretta: 17/02/26 08:15 Fine diretta: 17/02/26 23:00