Ucraina, i colloqui di pace a Ginevra – La diretta

È arrivata a Ginevra, in Svizzera, la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sull’Ucraina mediati dagli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Nella notte italiana erano partiti dagli Stati Uniti gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, che a Ginevra prenderanno parte anche ai colloqui sul nucleare con l’Iran.
“A Odessa, decine di migliaia di persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua dopo l’attacco con i droni. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per fornire assistenza. In totale, sono state colpite 12 regioni e, purtroppo, sono state segnalate 9 persone ferite, tra cui dei bambini. Più di dieci edifici residenziali e infrastrutture ferroviarie sono stati danneggiati”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“In molte delle nostre regioni sono in corso operazioni di soccorso e riparazione dopo un massiccio attacco russo. Si è trattato di un attacco combinato, deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile al nostro settore energetico. Sono stati utilizzati quasi 400 droni e 29 missili di vario tipo, compresi quelli balistici. Un numero significativo è stato abbattuto, ma purtroppo ci sono stati anche dei colpi andati a segno”. È quanto scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I partner devono rispondere a tutti questi attacchi contro la vita”, ha aggiunto, “La Russia deve essere chiamata a rispondere della sua aggressione. La nostra diplomazia sarà più efficace se ci saranno giustizia e forza. Forza di pressione sulla Federazione Russa: pressione delle sanzioni e sostegno costante e rapido all’esercito ucraino e alla nostra difesa aerea. Affinché la pace sia reale e giusta, l’azione deve mirare all’unica fonte di questa aggressione, perché è Mosca che continua le uccisioni, gli attacchi massicci e le aggressioni”.
“La misura in cui la Russia ignora gli sforzi di pace: un massiccio attacco missilistico e con droni contro l’Ucraina proprio prima del prossimo round di colloqui a Ginevra. Obiettivi principali: infrastrutture energetiche e civili”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. “Mosca capisce solo il linguaggio della pressione. Non prenderà sul serio la diplomazia se non è sostenuta dalla forza”, ha aggiunto, “sono fondamentali nuovi pacchetti di sanzioni. Blocco della flotta ombra. Divieto dei servizi marittimi. Divieto di ingresso per i partecipanti all’aggressione russa”. “Solo la nostra unità e la nostra forza porranno fine a questa guerra”, conclude Sybiha.
Diversi attacchi missilistici provenienti dalla Russia sono stati segnalati dalle autorità ucraine nella notte.
In particolare nella regione di Odessa le forze ucraine hanno riferito che l’attacco ha causato due feriti e il danneggiamento di un edificio residenziale e di una stazione di servizio.
“È meglio che l’Ucraina si sieda al tavolo delle trattative al più presto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, come riportano i media statunitensi.