Napoli, il lago d'Averno si è tinto di rosa

Il lago D’Averno si è tinto nuovamente di rosa. Il fenomeno è dovuto a delle microalghe, che popolano copiosamente il lago che si trova nel comune di Pozzuoli, nel Napoletano, che producono pigmentazione rosa. Questo è dovuto a tre ragioni, distinte o congiunte: innalzamento delle temperature, diminuzione dell’ossigeno nell’acqua, modifica della composizione chimica delle acque. Il lago D’Averno è un lago naturale che si è formato all’interno di un cratere vulcanico, per questo gli antichi romani ritenevano fosse una delle porte dell’Ade.