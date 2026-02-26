Cina, il cancelliere Merz nella fabbrica dei robot assiste a un incontro di pugilato

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha concluso il suo viaggio in Cina con una visita alle aziende della metropoli high-tech di Hangzhou. Presso Unitree, uno dei principali produttori mondiali di robot, ha assistito a un incontro di pugilato tra robot alti 1,30 metri. Merz ha anche visitato uno stabilimento di produzione della Siemens Energy per interruttori ad alta tensione. In precedenza, Merz ha visitato la Città Proibita a Pechino e ha fatto visita alla Mercedes Benz Group locale, dove ha provato un veicolo Mercedes Benz a guida autonoma (classe S).