Cina, il cancelliere Merz in visita a Pechino: il 'tour' nella Città Proibita

Friedrich Merz ha proseguito il suo primo viaggio in Cina da quando ha assunto la carica di cancelliere tedesco con una visita alla storica Città Proibita nel centro di Pechino. Il cancelliere tedesco è arrivato mercoledì a Pechino e ha incontrato il leader cinese Xi Jinping e il premier Li Qiang. Merz ha dichiarato dopo gli incontri di essere soddisfatto dei colloqui e ha sottolineato il potenziale di accordi commerciali, citando un piano della Cina per ordinare fino a 120 aerei dal produttore europeo Airbus. Tuttavia, ha chiarito che c’è ancora molto lavoro da fare nei prossimi colloqui. La visita di due giorni di Merz lo porterà giovedì nel polo high-tech di Hangzhou, dove visiterà Unitree Robotics, uno dei principali sviluppatori cinesi di robot umanoidi.