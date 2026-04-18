Milano, Sardone (Lega) a Corteo Patrioti: “Non mi dà fastidio usare il termine remigrazione”

“Il tema della manifestazione non è mai cambiato. Quella è un’invenzione della sinistra”. A dirlo è Silvia Sardone, vice segretario della Lega, a margine della manifestazione “Senza paura – Padroni a casa nostra”, organizzata a Milano dai Patrioti europei. La vice segretaria ha respinto la tesi che la rassegna avesse modificato i propri temi, attribuendo la polemica a una parte della sinistra che, a suo dire, pretendeva di dettarne l’agenda. Sul termine “remigration”, nel senso di rimpatri, Sardone ha dichiarato di non avere difficoltà a utilizzarlo, sottolineando che “molti immigrati perbene sono i primi a non tollerare chi viene in Italia per delinquere senza integrarsi”.

Alla domanda sul mancato appoggio di Forza Italia, la vice segretaria ha distinto le due realtà politiche: “Questa manifestazione è del gruppo dei Patrioti – ha spiegato Sardone – Forza Italia fa parte del PPE”. Sull’assenza del generale Roberto Vannacci, eletto con la Lega alle ultime europee, “Ha scelto di fare altro”, ha concluso Sardone.