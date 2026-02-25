Accesso Archivi

Omicidio Verzeni, la sorella di Sharon: "La pena inflitta è quella prevista dalla legge"

LaPresse
“Riteniamo che la pena decisa dalla Corte di Assise sia quella prevista dalla legge”. Lo ha detto Melody Verzeni, sorella di Sharon Verzeni, leggendo una nota a nome della famiglia dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Moussa Sangare per l’omicidio della donna. “Ringraziamo la Corte d’Assise per il giudizio giusto e obiettivo pronunciato con questa sentenza – ha affermato – Non ci dimenticheremo del lavoro svolto da pubblico ministero, dall’Arma dei Carabinieri e da quanti hanno lavorato per far emergere la verità. Un grazie anche ai giornalisti per il tempo loro dedicato a questa nostra vicenda”.”Un’ultima cosa la diciamo a Sharon. Sarei sempre viva, sappiamo che sei con noi tutti i giorni”, ha sottolineato.