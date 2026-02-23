Stati Uniti, la polizia indaga a casa della scomparsa Nancy Guthrie

A Tucson, in Arizona, continuano le indagini sulla scomparsa di Nancy Guthrie, madre della nota conduttrice della NBC Savannah Guthrie. Domenica numerosi agenti delle forze dell’ordine sono stati avvistati nei pressi dell’abitazione della donna, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 1° febbraio. Per provare a risolvere il mistero, le autorità affermano che potrebbero ricorrere alle banche dati genealogiche del DNA: se infatti il materiale genetico rinvenuto nella casa e ancora non identificato potesse essere collegato a qualcuno, gli investigatori otterrebbero maggiori informazioni che potrebbero portare a un sospettato nel presunto rapimento di Guthrie. Nel frattempo, l’FBI ha dichiarato che i guanti trovati a circa tre chilometri di distanza dall’abitazione sembrano corrispondere a quelli indossati da un sospetto mascherato ripreso dalla telecamera di un portico.