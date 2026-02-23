Milano, il pm Tarzia: “Cinturrino fermato questa mattina in commissariato”

(LaPresse) Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, è stato fermato mentre si trovava in servizio nel commissariato di via Mecenate, a Milano. Secondo quanto ricostruito, l’agente era regolarmente in turno dalle 8 del mattino quando, circa un’ora dopo l’inizio del servizio, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile. Il provvedimento arriva nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura sulla morte del 28enne, colpito da un proiettile lo scorso 26 gennaio durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alle porte del capoluogo lombardo. Mansouri, ritenuto un presunto pusher, era stato fermato nel corso di un’operazione anti-spaccio quando è stato esploso il colpo di pistola che si è rivelato fatale. L’intervento degli investigatori segna una svolta nell’indagine su quanto accaduto durante quel controllo, ora al centro dell’attenzione della magistratura.