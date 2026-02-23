Giappone, l'imperatore Naruhito compie 66 anni

A Tokyo, in Giappone, festa grande per l‘imperatore Naruhito, che lunedì ha festeggiato lunedì il suo 66° compleanno con un’apparizione pubblica insieme ad alcuni membri della sua famiglia per pronunciare un discorso in cui ha espresso la propria preoccupazione per le cicatrici lasciate dallo tsunami dell’11 marzo 2011, che provocò quasi 20mila vittime e l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

A festeggiare l’imperatore centinaia di persone, che hanno visitato il palazzo imperiale nella capitale giapponese.