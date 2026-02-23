Bafta Awards 2026, sei premi per "One Battle After Another": miglior film e miglior regia

(LaPresse) Ai Bafta Awards 2026 pioggia di premi per “One Battle After Another”, il thriller dal forte contenuto politico che torna casa con ben sei riconoscimenti, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia, andata a Paul Thomas Anderson.

Premiato come miglior attore Robert Aaramayo grazie alla sua performance in “I Swear”, mentre ha Jessie Buckley ha vinto come migliore attrice per “Hamnet”.

L’attesissimo “Sinners” ha invece ricevuto il riconoscimento per la migliore la sceneggiatura originale, per la colonna sonora e per la miglior attrice non protagonista, Wunmi Mosaku, interprete britannico-nigeriana che ha dichiarato di aver trovato nel suo ruolo “una parte delle mie speranze, il mio potere ancestrale e il mio legame, parti che pensavo di aver perso o che avevo cercato di offuscare come immigrata che cercava di integrarsi”.

“Sentimental Value” ha infine vinto il premio per il miglior film non in lingua inglese.