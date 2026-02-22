Roma, centinaia di persone attendono l’arrivo di Papa Leone XIV a Castro Pretorio

All’ingresso del cortile della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma, dove arriverà Papa Leone XIV, per la seconda visita pastorale nelle parrocchie romane, campeggia uno striscione con la scritta ‘Ciao Papa Leone il Sacro Cuore al Castro Pretorio ti ringrazia’. All’interno del cortile invece sono già presenti centinaia di persone ed è stata esposta un’immagine di Papa Leone XIV e san Giovanni Bosco, il richiamo al fatto che la parrocchia sia salesiana. Tra i fedeli in attesa anche alcune persona senza fissa dimora. Presente anche la comunità di Sant’Egidio. Dalle finestre del cortile sono esposte anche bandiere di diversi Paesi del mondo.