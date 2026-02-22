Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro Pretorio

La parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma attende l’arrivo di Papa Leone XIV, che questa mattina compirà una visita pastorale, la seconda nelle parrocchie romane dopo quella di domenica scorsa a Ostia. Nell’area della parrocchia, zona stazione Termini, sono state rafforzate le misure di sicurezza.
All’arrivo nel cortile della basilica del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma, Papa Leone XIV ha salutato un gruppo di senza dimora e giovani della Comunità di Sant’Egidio, che tre volte la settimana distribuiscono pasti caldi e coperte alla Stazione Termini. “Che bella iniziativa!”, ha detto il Papa sfogliando una copia della guida ‘Dove mangiare, dormire, lavarsi’ e ringraziando i volontari per il loro impegno.
“Grazie per l’accoglienza e per questa gioia. Quanto è bello trovarci in un posto dove tutti e tutte sono benvenuti. Questa mattina vediamo qui persone da diversi Paesi del mondo, un’unità che solo Gesù rende possibile”. Così Papa Leone XIV rivolgendosi ai fedeli presenti nel cortile della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, Roma “Che bella questa accoglienza. Domenica è sempre un giorno di speranza” ha detto ancora il Papa che ha poi fatto riferimento alla storia della parrocchia eretta ai tempi del “mio predecessore Leone XIII” e di “don Bosco”. “Una storia che non è solo del passato”, ma che vive ancora oggi “nel servizio e nella carità”. Il Papa ha poi rivolto un saluto speciale ai bambini presenti.
Nel corso del suo giro di saluti il Papa ha stretto mani. Tra la folla è spuntata una bandiera del Perù e poi anche un cartellone con la scritta: ‘Ci sposiamo. Ci benedici?’.
Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8.15, è stato accolto dai fedeli e dalle campane a festa. Prevost dopo essere sceso dall’auto ha salutato le persone presenti nel cortile della parrocchia.
“Oggi siamo qui in via Marsala al Sacro Cuore a Castro Pretorio. Siamo al centro della città, ma è un centro che è anche una periferia perché accoglie ogni giorno centinaia di migliaia di persone che arrivano da altre parti d’Italia e del mondo” perché vicino alla stazione Termini. “Siamo alle spalle dell’Università la Sapienza quindi è davvero un crocevia di uomini di donne e di giovani siamo molto contenti c’è un clima di grande entusiasmo lo aspettiamo aspettiamo le sue parole”. Così il cardinale vicario della diocesi di Roma, Baldo Reina, parlando ai giornalisti in attesa di Papa Leone XIV a Castro Pretorio.
All’ingresso del cortile della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma, dove arriverà Papa Leone XIV, per la seconda visita pastorale nelle parrocchie romane, campeggia uno striscione con la scritta ‘Ciao Papa Leone il Sacro Cuore al Castro Pretorio ti ringrazia’. All’interno del cortile invece sono già presenti centinaia di persone ed è stata esposta un’immagine di Papa Leone XIV e san Giovanni Bosco, il richiamo al fatto che la parrocchia sia salesiana. Tra i fedeli in attesa anche alcune persona senza fissa dimora. Presente anche la comunità di Sant’Egidio. Dalle finestre del cortile sono esposte anche bandiere di diversi Paesi del mondo.