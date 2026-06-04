Femminicidio Genini, la madre al processo: "Vedere in faccia il suo assassino mi ha spezzato il cuore"

“Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile. Vedere in faccia un assassino che ha massacrato mia figlia con la sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare un dolore nel cuore”. A dirlo è Una Smirnova, madre di Pamela Genini, al termine della prima udienza del processo in corte d’assise a Milano a carico di Gianluca Soncin, l’ex compagno che il 14 ottobre 2025 ha ucciso la donna. Durante l’udienza la donna aveva urlato “bastardo” in aula ed era stata accompagnata fuori dai carabinieri. “Quello che chiedo è giustizia – ha proseguito Smirnova – giustizia per mia figlia. Chiedo solo quello”. La madre ha poi ricordato la vittima. “Era una ragazza dolcissima, un amore, una ragazza che non faceva male a nessuno – ha detto – amava i bambini, amava la sua famiglia, suo padre, che purtroppo non vedrà mai più”. “Mia figlia merita giustizia – ha concluso”.