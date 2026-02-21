Usa, colpita altra presunta barca narcotraffico nel Pacifico: 3 morti. Il video dell'attacco

L’esercito Usa ha comunicato di aver effettuato un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di essere coinvolta nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo 3 persone. Secondo quanto riferito dal Comando Sud degli Stati Uniti sui social media, l’imbarcazione “stava transitando lungo le rotte note per il traffico di droga nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico”. L’attacco di venerdì porta il bilancio delle vittime degli attacchi dell’amministrazione Trump contro presunte imbarcazioni di trafficanti di droga ad almeno 148 morti in almeno 43 attacchi effettuati dall’inizio di settembre nel Mar dei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale.