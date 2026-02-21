Bambino trapiantato a Napoli, la mamma: “Alla giustizia chiedo verità”

“Adesso viene il momento della giustizia. Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto, e io farò in modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. Cosa chiedo alla giustizia? La verità”. Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, davanti all’ospedale Monaldi di Napoli. “Dove trovo la forza? Me la dà mio figlio” ha aggiunto. Per quanto riguarda la Fondazione che vuole far nascere, ha spiegato il motivo: “La prima cosa è che mio figlio non si dimentichi, e poi aiutare altri bambini”. “La premier Meloni? L’ho sentita, oggi no, ma nei giorni scorsi”, ha concluso.