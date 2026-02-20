Savona, nascondevano 66 kg di marijuana negli strumenti musicali: arrestati due fratelli

Due ragazzi piemontesi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna. Il mezzo, noleggiato a Malaga, è stato intercettato lungo l’autostrada A6 tra Savona ed Altare. L’atteggiamento sospetto e nervoso dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un’ispezione accurata del veicolo con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnia Carabinieri di Savona. All’interno del vano di carico, i carabinieri hanno rinvenuto numerose casse acustiche di grandi dimensioni e diverso materiale per eventi musicali. Ad un controllo più approfondito, gli altoparlanti e l’altro materiale sono risultati modificati artigianalmente per creare doppi fondi nei quali erano occultati complessivamente oltre 66 chilogrammi di marijuana, confezionata in involucri termosaldati. La droga, secondo una prima stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare circa 500 mila euro sul mercato illecito italiano. Il carico è stato posto sotto sequestro. I due giovani, due fratelli di 28 e 22 anni residenti in provincia di Asti, sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria di Savona.