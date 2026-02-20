Roma, inaugurata nuova Via Crucis nella Basilica di San Pietro: incontro tra arte e spiritualità

Una Via Crucis per la Basilica di San Pietro in Vaticano. L’incontro tra l’arte e la spiritualità con l’obiettivo di offrire uno spazio di meditazione in un percorso lungo 14 stazioni. Si è tenuta venerdì 20 febbraio, nel giorno del primo venerdì della Quaresima 2026, l’inaugurazione dell’opera che ricorda il calvario di Gesù. L’iniziativa della nuova Via Crucis si inserisce nell’ambito degli appuntamenti organizzati per celebrare il quarto centenario della dedicazione della Basilica (1626-2026). A realizzare l’opera l’artista svizzero Manuel Andreas Dürr che ha vinto il concorso indetto nel 2023. I nuovi dipinti, provvisti di cornici realizzate dalle maestranze della Fabbrica di San Pietro, rimarranno affissi lungo le pareti della navata centrale della Basilica e intorno alla Confessione per tutto il tempo quaresimale. Per quanto riguarda il concorso i requisiti del bando prevedevano la partecipazione di artisti senza distinzione di nazionalità, genere, età o appartenenza religiosa. Da segnalare la partecipazione femminile che ha raggiunto il 48% del totale.