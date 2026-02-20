Olimpiadi 2026, Kirsty Coventry: “Giochi uniscono le persone”

“Se consideriamo il numero di spettatori che stiamo registrando in tutto il mondo possiamo dire che i Giochi Olimpici possono unire le persone. Sono convinta fermamente che abbiamo ancora un ruolo da svolgere in questo mondo per ricordare alle persone qual è il significato di coraggio, rispetto e gentilezza”. Lo ha detto la presidente del Cio Kirsty Coventry nella conferenza stampa finale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina in merito alla decisione del comitato paralimpico ucraino di non partecipare alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi a causa della presenza degli atleti russi. “Penso che se guardiamo solo ai dati relativi agli spettatori che stiamo ottenendo in tutto il mondo, questi dimostrano che i giochi possono unire le persone e avvicinarle. Credo fermamente che abbiamo ancora un ruolo importante da svolgere in questo mondo per permettere che ciò continui ad accadere e per ricordare alle persone cosa sono la gentilezza, il coraggio e il rispetto”.