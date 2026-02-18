Trapianto Napoli, legale: "Mamma rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà"

“La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti”. Così Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, parlando con i cronisti fuori dall’ospedale. Dopo il parere negativo degli esperti provenienti da tutta Italia a un nuovo trapianto si spengono le speranze di tenere in vita il piccolo in gravi condizioni da quando lo scorso dicembre gli è stato impiantato un cuore “bruciato” dall’equipe del Monaldi. “Se è finito il momento della speranza inizia quello delle responsabilità, devo studiare le carte, ci sono delle indagini in corso”, ha aggiunto.