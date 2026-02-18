Londra, Re Carlo e la regina Camilla con l'attore Idris Elba visitano un college

Mercoledì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato un college a Barking e Dagenham, nella zona est di Londra, dove sono stati raggiunti dall’attore Idris Elba. Il re ha inaugurato ufficialmente uno studio e ha svelato una targa commemorativa del loro viaggio, che segna anche il 65° anniversario del Barking & Dagenham College. Elba, che è stato recentemente nominato cavaliere, ha studiato in passato in questo college e lo studio del campus, l’Idris Elba Studio, che offre corsi di media e produzione, porta il suo nome. Re Carlo ha anche fatto una visita al campus di produzione Eastbrook Studios a Dagenham, dove ha svelato un’altra targa per commemorare la sua visita.