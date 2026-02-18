Bimbo trapiantato al Monaldi, il legale della famiglia: “Solo 10% possibilità di riuscita operazione”

“Come mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici, l’unico disposto a operare il bambino è il dottor Oppido, perché c’è un 10% di possibilità di riuscita dell’operazione”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo trapiantato al Monaldi di Napoli, al suo arrivo in ospedale in attesa dell’esito delle valutazioni dei medici arrivati da tutta Italia. “Nessuno è disposto a operarlo se non Oppido, me l’ha riferito il professor Limongelli. Ora c’è tutto il team di luminari che sta visitando il bambino a letto. Stiamo aspettando la chiamata della mamma che ci dia novità, non ci hanno anticipato niente”, ha concluso Petruzzi.