Bambino trapiantato, c’è un cuore compatibile: al Monaldi si attende il responso dei medici

Potrebbe esserci un cuore disponibile per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi dal 23 dicembre. Il piccolo era stato sottoposto a un precedente trapianto, ma l’organo ricevuto si era poi rivelato danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza ieri sera dalla direzione sanitaria. In quell’incontro le è stata comunicata la notizia che riaccende la speranza della famiglia. Nelle prossime ore, spiega l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, “saranno effettuate tutte le verifiche necessarie, a partire dalla compatibilità del gruppo sanguigno e dalla trapiantabilità dell’organo”. Dall’ospedale arriva una precisazione: qualsiasi decisione sull’assegnazione del cuore verrà presa esclusivamente dopo la valutazione del team di specialisti. La struttura sottolinea inoltre che i tempi di attesa non comporteranno rischi per il cuore del donatore, poiché pienamente compatibili con le procedure di gestione della donazione attualmente in corso.
Attesa a Napoli per la valutazione del team di esperti riuniti all’ospedale Monaldi sulla trapiantabilità del bimbo di 2 anni ricoverato in terapia intensiva e, di conseguenza, sulla compatibilità del cuore la cui disponibilità per il trapianto è emersa nella serata di ieri. Nella tarda mattinata di oggi al Monaldi si riunisce l’Heart Team organizzato dall’Azienda ospedaliera dei Colli con la partecipazione dei maggiori specialisti in campo pediatrico. Le strutture che hanno dato conferma di presenza all’Heart Team sono il Bambino Gesù di Roma (professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospede Università Padova (professor Giuseppe Toscano), il Papa Giovanni XXIII di Bergamo (dottor Amedeo Terzi) e il Regina Margherita di Torino (professor Carlo Pace Napoleone).
“In relazione all’allerta cuore”, l’Azienda Ospedaliera dei Colli “rende noto che ogni decisione in merito all’allocazione dell’organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la terapia intensiva del Monaldi”. “Tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”, si legge nella nota dell’azienda.