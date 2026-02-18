Bambino trapiantato, c’è un cuore compatibile: al Monaldi si attende il responso dei medici

Potrebbe esserci un cuore disponibile per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi dal 23 dicembre. Il piccolo era stato sottoposto a un precedente trapianto, ma l’organo ricevuto si era poi rivelato danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza ieri sera dalla direzione sanitaria. In quell’incontro le è stata comunicata la notizia che riaccende la speranza della famiglia. Nelle prossime ore, spiega l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, “saranno effettuate tutte le verifiche necessarie, a partire dalla compatibilità del gruppo sanguigno e dalla trapiantabilità dell’organo”. Dall’ospedale arriva una precisazione: qualsiasi decisione sull’assegnazione del cuore verrà presa esclusivamente dopo la valutazione del team di specialisti. La struttura sottolinea inoltre che i tempi di attesa non comporteranno rischi per il cuore del donatore, poiché pienamente compatibili con le procedure di gestione della donazione attualmente in corso.

Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 18/02/26 09:45 Fine diretta: 18/02/26 23:00