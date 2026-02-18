Bambino trapiantato, il legale: "L'arcivescovo di Napoli al Monaldi"

Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, si è recato all’ospedale Monaldi per pregare insieme alla mamma del piccolo Domenico mentre era in attesa del responso da parte del team di esperti sull’opportunità o meno di procedere a un nuovo trapianto. Lo ha detto ai giornalisti l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. Il comitato poi ha detto no a un nuovo intervento per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva dal 23 dicembre. Il piccolo era stato sottoposto a un precedente trapianto, ma l’organo ricevuto si era poi rivelato danneggiato.