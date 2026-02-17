Usa, Trump: "Ocasio-Cortez e Newsom, un imbarazzo per la nostra nazione"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lunedì sera a bordo dell’Air Force One ha criticato aspramente la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e il governatore della California Gavin Newsom per le loro dichiarazioni a Monaco di Baviera, in Germania. “A proposito, ho visto AOC (la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez) rispondere alle domande a Monaco. Non è stata una bella figura per gli Stati Uniti. Ho visto Gavin Newsom (governatore della California) rispondere alle domande a Monaco, e anche questa è stata una brutta figura per il nostro Paese”, ha detto.