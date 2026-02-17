Roma, 3 poliziotti arrestati per traffico stupefacenti

Ci sono tre poliziotti tra i 7 arrestati dalla Direzione investigativa antimafia nell’ambito di indagini della Dda di Roma su un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito detenevano e cedevano ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e, in alcune occasioni sono entrati abusivamente nel sistema di consultazione Sdi delle forze dell’ordine, rivelando notizie d’ufficio e informazioni a un soggetto del quartiere Tufello. L’indagine, avviata nel 2024, ha permesso di accertare l’esistenza e l’operatività di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i cui componenti si avvalevano di appartenenti alla Polizia al fine di rifornirsi di stupefacente. Il sodalizio criminale forniva informazioni ai poliziotti corrotti circa la presenza di corrieri, anche di altri gruppi criminali, al fine di farli perquisire ed arrestare. In questi casi lo stupefacente trovato veniva sequestrato solo in parte, con il restante quantitativo che veniva poi consegnato agli altri componenti del gruppo in cambio di denaro.