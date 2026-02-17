Accesso Archivi

martedì 17 febbraio 2026

Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: crollata la cupola dell'edificio

LaPresse
LaPresse

Un devastante incendio ha divorato il teatro Sannazaro di Napoli, completamente distrutto dalle fiamme. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa potrebbe essere riconducibile ad un corto circuito che ha innescato il rogo, iniziato durante la notte. I Vigili del Fuoco intervenuti non hanno potuto evitare che il teatro venisse inghiottito dal fuoco. L’incendio che ha interessato lo stabile ha causato anche il crollo di alcuni solai, rendendo necessaria l’evacuazione delle famiglie che abitano nello stabile. Dall’interno del teatro si leva ancora una densa nube grigia.