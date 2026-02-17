Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicati

La cupola del Teatro Sannazaro a Napoli risulta danneggiata gravemente da un incendio divampato all’alba nello stabile di via Chiaia al cui pianoterra si trova il teatro. Parte della cupola al di sopra della platea sarebbe crollata. La cupola non è visibile dalla strada, in quanto incastonata all’interno del cortile del fabbricato adiacente alla chiesa di Santa Maria della Mercede. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

Quattro lievi intossicati portati in ospedale

Quattro persone sono state soccorse dai sanitari del 118 per lieve intossicazione dovuta all’incendio divampato all’alba in via Chiaia e che ha coinvolto il Teatro Sannazaro. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, le loro condizioni non destano preoccupazione. Non risultano persone ustionate né sono stati eseguiti altri interventi da parte dei sanitari del 118, presenti in via Chiaia con una postazione per intervenire in caso di necessità per i Vigili del fuoco ancora impegnati nell’attività di spegnimento delle fiamme.

Evacuati i residenti

È in corso l’evacuazione dei residenti nelle abitazioni dello stabile di via Chiaia, a Napoli, che al piano terra ospita il Teatro Sannazaro. Intorno alle 6 è divampato l’incendio che ha danneggiato il tetto del teatro, incastonato nel cortile interno dello stabile. Sono al lavoro cinque squadre dei Vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso.