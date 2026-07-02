Italia-Usa, Renzi: “Meloni ha sbagliato completamente politica estera e lo sa”

“Se Meloni ha sbagliato a non essere qui stasera? Non so se Meloni abbia sbagliato. Non faccio l’agenda della presidente. Di sicuro ha sbagliato totalmente il posizionamento dell’Italia nei confronti degli Usa. Ha messo gli italiani nella posizione di quelli che vanno alla Casa Bianca con il cappellino in mano” sono le parole del leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi al suo arrivo alla cerimonia per i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore Usa a Roma. Al ricevimento il governo quasi al completo con i vicepremier Salvini e Tajani e i ministri Crosetto, Giorgetti, Valditara, Nordio, il presidente del Senato La Russa. Assente, ufficialmente per impegni istituzionali, la presidente Giorgia Meloni. In rappresentanza del suo partito la sorella Arianna, capo della segreteria politica FdI. “Non si va alla Casa Bianca con il cappellino in mano” prosegue Renzi, “«Make America great again» lasciamolo dire a quelli che lo vogliono dire. Meloni sa di aver sbagliato anche se non vuole ammetterlo. È una donna intelligente e sa benissimo di aver totalmente ciccato la nostra politica estera”.