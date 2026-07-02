Lazio, Tommaso Paradiso e il governatore Rocca alla manifestazione contro Lotito

“Ho poco da dire stanno dicendo tutto loro i tifosi ed io voglio esserci. Mi sto esponendo? Io sono sempre esposto”. C’è anche il cantautore Tommaso Paradiso tra i 20mila tifosi laziali che hanno manifestato a Roma per chiedere al presidente Lotito di vendere il club. Presente alla manifestazione anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con tanto di sciarpa al collo: “Sono della Lazio da sempre, da quando ero bambino, quindi non potevo non esserci. Anche nella veste istituzionale, soprattutto anzi in questa veste perché la gentelaziale va ascoltata. Questo è il messaggio che mi sento di dare. Il presidente deve ascoltare il popolo laziale, punto. Non c’è cosa, non è pensabile che non ascolti il popolo”.