Milano, S. Craxi: “Se Santanché ha stima per Di Pietro lo prenda come ad sue società”

“Di Pietro candidato a Milano? Mi sembra una boutade dell’onorevole Santanchè, consiglierei se prova questa stima infinita per il dottor Di Pietro di prenderlo come amministratore delegato di una delle sue società”. Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi, commentando la proposta dell’ex ministro del Turismo Daniela Santanché che aveva proposto l’ex pm di Mani pulite come candidato per il centrodestra a Milano. A chi le chiedeva se fosse sollevata che Di Pietro avesse escluso l’ipotesi, Craxi ha risposto: “Non sono sollevata perché noi di Forza Italia non avremmo accettato”.