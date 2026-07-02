Covid, Conte: "Governo spieghi perché ha dato 100 mln al principale accusatore"

“Stiamo parlando del sig. Bianchi, amministratore delegato della società JC Elettronics. E’ colui il quale Fratelli d’Italia ha chiamato più volte in Commissione Covid e vorrebbe costruire una macchinazione in cui mi coinvolge. Ho già dichiarato in tante occasioni che non c’entro nulla. E’ il loro principale accusatore. Lo Stato deve spiegare come mai hanno dato 100 milioni come ricompensa al signor Bianchi se c’era una sospensiva che poteva ribaltare la sentenza in primo grado”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle al Circolo Canottieri di Napoli per la presentazione del suo libro ‘ Una nuova primavera’.