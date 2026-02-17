Capodanno lunare, la folla al Tempio Lama ha assistito alla Yingge Dance

La Cina celebra l’inizio del Capodanno lunare con preghiere, spettacoli e festeggiamenti nella capitale. Le attività hanno dato il via all’Anno del Cavallo, uno dei 12 animali dello zodiaco cinese, che succede all’Anno del Serpente. In un tempio di Pechino, una nuvola di incenso si è alzata sopra i visitatori riuniti per dare il benvenuto al nuovo anno. La folla al Tempio Lama ha anche potuto assistere alla Yingge Dance, uno spettacolo folcloristico originario della regione di Chaoshan, nel sud della Cina. Come da tradizione, molte persone a Pechino visitano il Tempio Lama il primo giorno del Capodanno lunare. Accendono incenso e si inchinano in preghiera, un rituale che si crede porti fortuna per l’anno a venire. Il Capodanno lunare è la festa annuale più importante in Cina e in alcuni altri paesi dell’Asia orientale ed è celebrato anche al di fuori della regione.