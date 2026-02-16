Olimpiadi 2026, Brignone: "Mi sto ancora chiedendo come sia stato possibile"

(LaPresse) – “Stamattina quando mi sono svegliata ho proprio pensato ‘ma come è potuto succedere tutto questo?’. E mi sto chiedendo ancora il perché e il per come”. Lo ha detto Federica Brignone in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina dopo il il doppio oro un Super G e Slalom gigante. “Non sono una ragazzina di 18 anni, sono stata sempre cosciente di dove fossi, ma ancora di più adesso sono consapevole di cosa mi sto giocando ma mi chiedo come sia possibile tutto quello che è successo in questi giorni”, ha proseguito l’azzurra. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “è una persona umilissima, con noi atleti si è sempre comportato con rispetto e umiltà, che a me piace moltissimo”, ha affermato la sciatrice valdostana. “L’abbraccio con lui dopo la vittoria? E’ stato veramente particolare, già vincere in casa davanti al pubblico, anche per chi c’era ieri cantare l’inno con tutta la tribuna penso sia stata una delle emozioni e dei momenti più particolari che abbia vissuto. Io non sapevo neanche che sarebbe venuto, mi sono metta ‘meno male che non ho fatto una figuraccia’ – ha proseguito – Lui mi ha detto ‘ci contavo’, ma io non lo pensavo mica e gliel’ho proprio detto. A me vengono fuori le cose spontanee, al momento”.