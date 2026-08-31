Gaza, il ministro Ben Gvir duro con le detenute palestinesi: "I campi estivi nelle nostre prigioni sono finiti"

Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir esprime soddisfazione per il peggioramento delle condizioni di detenzione dei palestinesi in carcere. Durante una visita alle detenute palestinesi nel carcere di Damon, nel nord di Israele, si è rivolto a loro sbeffeggiandole in un video condiviso sui social: “Sono orgoglioso che siamo riusciti a ridurre al minimo le vostre condizioni carcerarie. I campi estivi nelle prigioni sono finiti”. Nel video paragona le condizioni di detenzione dei palestinesi a quelle degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas e da altre fazioni estremiste nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023.